Псковичи примут участие в съемках сериала «Условный мент»

15:16, 17 октября 2022, ПАИ

Съемки спецсерий сериала «Условный мент» начнутся в Пскове 18 октября. Участие в них примут около 20 местных жителей. Об этом Псковскому агентству информации сообщила представитель съемочной группы.

Псков в съемках появится отнюдь не эпизодически, обещает съемочная группа. Телезрители смогут не только увидеть любимых героев и узнать предысторию сериала, но и насладиться красотой Псковщины. Кроме того, вполне вероятно, что среди актеров они разглядят и своих знакомых - роли в фильме исполнят около 20 псковичей.

Съемки сериала будут проходить в Пскове с 18 по 21 октября включительно. В эти дни у псковичей и гостей города есть уникальная возможность увидеть любимых артистов на улицах города.

Отметим, что в Пскове будут снимать эпизоды о прошлом главного героя сериала. В первых трёх сезонах зрителям показали, что Дмитрий Рыжов – бывший оперативник, отсидевший в колонии за превышение полномочий, устраивается работать в Жилкомсервис, чтобы зарабатывать деньги, ездить на своей аварийной машине по родному району и больше не иметь ничего общего с полицией.

Арина Гордеева становится участковым этого же района, в котором всем заправляет бизнесмен Вениамин Воронов – он же Веня Ворон. Под его «покровительством» находятся практически все злачные точки и многие предприятия, которые за немалую долю прикрывает местный участковый капитан Тельцов.

В спецсериях зрители увидят предысторию сериала и узнают, какими способностями обладал молодой оперуполномоченный Рыжов и как он получил работу в одном из лучших псковских отделов полиции.