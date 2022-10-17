Псковский врач: Количество курсов подготовки к родам растёт

14:36, 17 октября 2022, ПАИ

Количество курсов подготовки к родам, где затрагивается тема вскармливания, растёт. Об этом сообщила врач-неонатолог Псковского перинатального центра Татьяна Лещенко во время круглого стола в медиацентре Псковского агентства информации.

«Сейчас растет количество курсов подготовки к родам, где затрагивается тема вскармливания, мы стараемся в перинатальном центре подсказать», - сказала она.

Также врач отметила, что здесь очень важна преемственность и поддержка матери. «Если женщине дали поддержку в одном месте, в перинатальном центре, а затем она возвращается домой, ребёнок плачет, просит есть каждые 40 минут и начинаются вопросы от родственников - это плохо», - заметила она.