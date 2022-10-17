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Общество

Россиянам проиндексируют неиспользованные средства маткапитала

Что будет с оформленным материнским капиталом, если его не потратили, рассказали специалисты в Telegram-канале «Объясняем.рф».

Если семья оформила, но не потратила материнский капитал, его размер ежегодно увеличивается на сумму фактической инфляции. То же самое касается ситуации, когда семья потратила только часть средств. В этом случае проиндексируют остаток суммы.

В этом году маткапитал на первого ребенка составляет 524,5 тысячи рублей, на второго ребенка — 693,1 тысячи рублей, если семья не получала маткапитал за первенца. В ином случае за второго ребенка сумма составит 168,6 тысячи рублей.

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