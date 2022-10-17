Для псковских студентов отменили льготный проезд в междугородних автобусах

15:08, 17 октября 2022, ПАИ

Льготы по оплате проезда студентов на междугородних маршрутах отменили в ГП ПО «Псковпассажиравтотранс». Об этом Псковскому агентству информации сообищили на предприятии.

«ГППО «Псковпассажиравтотранс» информирует об отмене с 17 октября 2022 года льготы по оплате проезда студентов на междугородних маршрутах, обслуживаемых предприятием. Оплата проезда осуществляется по общему тарифу», — говорится в сообщении.