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Общество

Для псковских студентов отменили льготный проезд в междугородних автобусах

Льготы по оплате проезда студентов на междугородних маршрутах отменили в ГП ПО «Псковпассажиравтотранс». Об этом Псковскому агентству информации сообищили на  предприятии.

«ГППО «Псковпассажиравтотранс» информирует об отмене с 17 октября 2022 года льготы по оплате проезда студентов на междугородних маршрутах, обслуживаемых предприятием. Оплата проезда осуществляется по общему тарифу», — говорится в сообщении.

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