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Спорт

Великолукские боксеры заняли призовые места на областном турнире

Великолукские боксеры заняли призовые места на региональном турнире класса «Б» памяти ЗРФК Е. А. Клевцова в Великих Луках. Соревнования проходили с 12 по 15 октября. Об этом сообщается в группе «Клуб единоборств «Отечество - Псковская область»» в социальной сети «ВКонтакте».

В турнире участвовало 226 спортсменов из Санкт-Петербурга, Москвы, Нарьян-Мара, Республики Карелия, Ненецкого автономного округа, Калининградской, Ленинградской, Московской, Новгородской, Тверской и Псковской областей, а также Эстонии и Белоруссии.

Город Великие Луки представляли 52 боксёра спортивной школы «Экспресс», представители клуба «Отечество -Псковская область». В различных возрастных и весовых категориях великолучане заняли 11 первых, 13 вторых и 8 третьих мест.

Никита Кунгурцев, Андрей Севостьянов, Даниил Речкин, Никита Снетков, Назар Панфилов, Светлана Олексий, Андрей Антонов, Влад Тамбулатов, Кирилл Коршаков, Илья Бунделеев и Кирилл Титов выиграли «золото». Серебряные медали получили Александр Лавчиновский, Андрей Кулешов, Дмитрий Ильин, Егор Костюченков, Тихон Михайлов, Артём Баутёнок, Титуев, Станислав Шишигин, Алексей Седунов, Александр Антонов, Александр Ступаков, Никита Ганченков, Артём Гусейнов. Бронзовыми призерами стали Игнат Иванов, Артём Урбан, Максим Волченков, Глеб Тельнюк, Павел Симанов, Дмитрий Скоров, Алексей Тедер, Мусо Джабаров.

  • Группа «Клуб единоборств "Отечество - Псковская область"»
    Фото: Группа «Клуб единоборств "Отечество - Псковская область"»
  • Группа «Клуб единоборств "Отечество - Псковская область"»
    Фото: Группа «Клуб единоборств "Отечество - Псковская область"»
  • Группа «Клуб единоборств "Отечество - Псковская область"»
    Фото: Группа «Клуб единоборств "Отечество - Псковская область"»
  • Группа «Клуб единоборств "Отечество - Псковская область"»
    Фото: Группа «Клуб единоборств "Отечество - Псковская область"»
  • Группа «Клуб единоборств "Отечество - Псковская область"»
    Фото: Группа «Клуб единоборств "Отечество - Псковская область"»
  • Группа «Клуб единоборств "Отечество - Псковская область"»
    Фото: Группа «Клуб единоборств "Отечество - Псковская область"»
  • Группа «Клуб единоборств "Отечество - Псковская область"»
    Фото: Группа «Клуб единоборств "Отечество - Псковская область"»
  • Группа «Клуб единоборств "Отечество - Псковская область"»
    Фото: Группа «Клуб единоборств "Отечество - Псковская область"»
  • Группа «Клуб единоборств "Отечество - Псковская область"»
    Фото: Группа «Клуб единоборств "Отечество - Псковская область"»
  • Группа «Клуб единоборств "Отечество - Псковская область"»
    Фото: Группа «Клуб единоборств "Отечество - Псковская область"»

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