Концерт «Волшебница арфа» состоится в Пскове

15:28, 17 октября 2022, ПАИ

На детский концерт «Волшебница арфа» приглашают псковичей. Об этом сообщает Telegram-канал Театрально-концертной дирекции Псковской области.

«Дети очень любят слушать музыку! Приглашаем самых маленьких зрителей на концерт «Волшебница арфа» в Псковскую областную филармонию 6 ноября. Малыши смогут окунуться в мир классической музыки и познакомиться с необыкновенным инструментом через волшебные истории», - говорится в сообщении.

Подробная информация размещена на сайте.