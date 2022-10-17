Концерт «Волшебница арфа» состоится в Пскове
На детский концерт «Волшебница арфа» приглашают псковичей. Об этом сообщает Telegram-канал Театрально-концертной дирекции Псковской области.
«Дети очень любят слушать музыку! Приглашаем самых маленьких зрителей на концерт «Волшебница арфа» в Псковскую областную филармонию 6 ноября. Малыши смогут окунуться в мир классической музыки и познакомиться с необыкновенным инструментом через волшебные истории», - говорится в сообщении.
Подробная информация размещена на сайте.
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