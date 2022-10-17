Псковичек пригласили на бесплатные курсы по подготовке к родам

16:03, 17 октября 2022, ПАИ

Где в Пскове можно пройти бесплатные курсы по подготовке к родам, рассказала врач неонатолог Псковского перинатального центра Татьяна Лещенко на круглом столе в медиацентре ПАИ.

«У нас при перинатальном центре возобновили бесплатные курсы по подготовке к родам. Лекцию по налаживанию грудного вскармливания там я веду», - сообщила она.

Также курсы проводят в детском медцентре, где оказывают помощь после родов.

Консультант по грудному вскармливанию, член Международной ассоциации консультантов по грудному вскармливанию, перинатальный педагог Ольга Бородулина добавила, что запросы могут быть самыми разными, к примеру, как наладить вскармливание, почему слишком много или мало молока. «Мы работаем индивидуально с парами, хотя иногда зовут и на «семейный» совет», - уточнила она.