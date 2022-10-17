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Общество

Для псковских семей с детьми введут новую выплату

Введение универсального пособия обсудил губернатор Михаил Ведерников с председателем комитета по социальной защите Псковской области Ольгой Евстигнеевой в ходе рабочей встречи. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе правительства региона.

С января следующего года планируется введение универсального пособия, которое объединит ряд действующих мер поддержки. Работу ведут в рамках исполнения поручения президента РФ Владимира Путина.

Отмечается, что выплату будут назначать на год на основании электронного заявления без предоставления дополнительных документов. Это единое пособие для семей с невысокими доходами от периода беременности женщины до достижения ребенком 17 лет. 

В ходе рабочей встречи с главой региона Ольга Евстигнеева также сообщила, что ребята, которые прибыли в регион из дошкольного детского дома Донецка, находятся на полном государственном обеспечении в одном из районных центров помощи детям и уже приступили к занятиям по дошкольной образовательной программе. «Ребята здоровы и полностью обеспечены всем необходимым. Адаптация к новым условиям проходит успешно. Они окружены вниманием и заботой», — заверила председатель комитета.

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