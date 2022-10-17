Опубликован топ самых востребованных новогодних направлений у россиян

16:44, 17 октября 2022, ПАИ

Эксперты выяснили, куда россияне хотят отправиться отдыхать на новогодних праздниках. Туроператоры подготовили список на основе текущих бронирований, пишет «Вестник АТОР».

В первую очередь внимание туристов обращают на себя страны, с которыми Россия связана или будет связана в осенне-зимнем сезоне прямыми рейсами, – Турция, ОАЭ, Египет, Таиланд, Мальдивы, Шри-Ланка, Куба, Венесуэла. Россия также успешно конкурирует за туристов с зарубежными странами.

В 2022 году из рейтингов исчезла Доминикана, с февраля прямых рейсов в республику нет. Что касается остальных участников чарта, в списке без изменений: поменялись разве что позиции. Существенно изменилась стоимость новогодних туров. По данным экспертов, по ряду направлений они выросли от 7% до 109%.

Лидирует по количеству бронирований на новогодних праздниках (если учитывать всех туристов) в этом году с большим отрывом Россия. Если брать только организованный сегмент, то здесь Россия по количеству бронирований борется с Турцией и ОАЭ.

Согласно данным одной из федеральных сетей турагентств, сейчас из зарубежных направлений активнее всего на Новый год продаются туры в Турцию. Ряд опрошенных экспертов подтверждают лидерство Турции. Также среди самых продаваемых направлений в этом году оказались ОАЭ, Египет, Таиланд и Мальдивы.