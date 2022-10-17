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Спорт

Титул чемпиона области по блицу завоевал великолукский шахматист

Чемпионом Псковской области по блицу 2022 года стал великолучанин Валентин Власов. Он в четвертый раз завоевывает этот титул. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе федерации шахмат региона.

Фото здесь и далее: региональная пресс-служба Федерации шахмат

После двухлетнего перерыва из-за коронавирусных ограничений возобновились игры чемпионата области по блицу, посвященного великому шахматисту — первому русскому шахматному мастеру Александру Петрову. Организаторами соревнований выступили региональная федерация шахмат и комитет по спорту Псковской области при поддержке администрации Опочецкого района. Главная судейская коллегия обслуживала данный турнир в составе: международного арбитра, спортивного судьи всероссийской категории Дмитрия Шахова и спортивных судей первой категории, имеющих лицензии ФИДЕ, Андрея Лилейкина и Юрия Богашева.

«На родине одного из сильнейших шахматистов мира первой половины XIX века в городе Опочка состоялся чемпионат Псковской области по блицу, на который приехали 22 шахматиста из Пскова, Великих Лук и районов Псковской области. Высокий статус турнира, который включен в календарь соревнований с обсчетом международного рейтинга ФИДЕ, был подтверждён участием трех из четырех сильнейших шахматистов области, которые в предыдущие годы завоевывали чемпионский титул. Это Григорий Шаранков из Пскова, который 7 раз был чемпионом области, Валентин Власов – трехкратный чемпион области из Великих Лук и Одиссей Сулейманянц из Пушкинских Гор – чемпион 2017 года», — говорится в сообщении.

В этом году экс-чемпионы области снова отличились в борьбе за звание, которое даёт возможность представлять шахматистов Псковской области на чемпионате Северо-Запада России. «Кульминация соревнований неожиданно наступила в 10-м, предпоследнем туре, когда два юных шахматиста смогли отобрать очки у шедших без потерь экс-чемпионов области. Так, юному шахматисту из Великих Лук Кириллу Титову удалось одержать победу над семикратным чемпионом области по блицу, рейтинг-фаворитом турнира Григорием Шаранковым из Пскова, а Кирилл Байбарацкий из Пыталовского района смог добиться ничьей в партии с пушкиногорским чемпионом», - рассказали организаторы состязаний.

По итогам соревнований, набрав 10 очков из 11 возможных, чемпионом стал великолучанин Валентин Власов, который в четвертый раз за историю чемпионатов завоевывает этот титул. Серебряная медаль вручена Одиссею Сулейманянцу из Пушкиногорского района, а бронзовая - Григорию Шаранкову из Пскова.

За лучший результат среди шахматистов моложе 18 лет награжден Кирилл Титов из Великих Лук, среди ветеранов — Валерий Русов из Островского района, а за лучший результат среди шахматисток награждена Вероника Петрова из Пскова. 

После соревнований их участники почтили память первого русского шахматного мастера Александра Петрова. От имени главы района Юрия Ильина депутат Собрания Опочецкого района, директор Опочецкой гимназии им. А. Д. Петрова Юрий Богашев вручил специальный памятный приз одной из участниц соревнований – Веронике Петровой, которая носит фамилию великого шахматиста.

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