Субсидии на борьбу с борщевиком смогут получить псковичи до декабря

17:07, 17 октября 2022, ПАИ

Приём документов для получения субсидии на возмещение части затрат на обработку земельных участков, которые засорены борщевиком Сосновского, продолжается в Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе правительства региона.

Отмечается, что услугу предоставят гражданами, которые имеют трёх и более детей. Мероприятие осуществляет комитет по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Псковской области.

Окончательный срок предоставления гражданами документов на получение субсидии - 15 декабря текущего года. По вопросам можно обращаться в комитет по телефону 299–523 (доб. 129).