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Общество

Псковским автомобилистам дали советы по выбору «незамерзайки»

Как выбрать зимнюю стеклоомывающую незамерзающую жидкость, рассказали специалисты псковским автомобилистам. Информация размещена на сайте регионального управления Роспотребнадзора.

Большинство таких жидкостей изготавливают из растворов спиртов с водой с добавлением поверхностно-активных веществ (ПАВ), ароматизаторов, красителей. В современных стеклоомывающих жидкостях добросовестные производители используют изопропиловый спирт, пропиленгликоли, этиленгликоли, а нелегальные производители очень часто используют в стеклоочистителях метиловый спирт, заметили в управлении.

Метиловый спирт обладает слабым запахом, неотличимым от этилового (пищевого) спирта, дешев и хорошо очищает стекла. Однако при этом необходимо учитывать, что метанол – это сильный кумулятивный яд, обладающий направленным действием на нервную и сосудистую системы, зрительные нервы, сетчатку глаз, заметили специалисты.

«Он может вызвать острые отравления со смертельным исходом при ингаляции, абсорбции через неповрежденную кожу, заглатывании, раздражает слизистые оболочки верхних дыхательных путей, и глаз. Повторное длительное воздействие метанола вызывает головокружение, боли в области сердца и печени, приводит к неврастении, вегетососудистой дистонии, ухудшению зрения, заболеваниям органов желудочно-кишечного тракта, верхних дыхательных путей, дерматитам», - предупредили псковичей.

Согласно статье 7 закона РФ «О защите прав потребителей», потребитель имеет право на то, чтобы товар при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации был безопасен для жизни, здоровья потребителя, окружающей среды, а также не причинял вред имуществу потребителя. Это означает, что вся реализуемая стеклоомывающая жидкость должна быть абсолютно безопасной как для водителя автомобиля, так и его пассажиров.

Автомобилистов призвали соблюдать несколько правил:

1. Стеклоомывающую жидкость лучше покупать в специализированных центрах или автомагазинах.

2. При покупке товара следует обратить внимание на информацию, нанесенную потребительскую тару (этикетку), которая должна содержать сведения о производителе с указанием адреса, название продукции, ее назначение, состав, сроки годности, условия использования и меры предосторожности. Также следует обратить внимание на рекомендуемую изготовителем температуру окружающего воздуха, при которой стеклоомывающая жидкость подлежит использованию.

3. Дополнительным тестом при выборе такого товара является определение его запаха. Наличие резкого и неприятного запах может нанести вред здоровью покупателя.

4. На незамерзающую жидкость должно быть оформлено свидетельство о государственной регистрации, копия которого должна иметься у продавца.

Информацию о выданных свидетельствах о государственной регистрации на стеклоомывающие жидкости также можно получить в Реестре свидетельств о государственной регистрации.

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