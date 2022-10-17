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Культура

Выставка картин откроется в Центре туризма Пскова 18 октября

В Центре туризма и творческих индустрий Пскова (Георгиевская, 4) с 18 октября по 15 ноября будет работать выставка картин художника Сергея Руднева «Хорошо русской душе на Псковской земле». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации города.

Сергей Руднев – художник в третьем поколении, родился 8 февраля 1993 года в Санкт-Петербурге в семье народного художника России, профессора и старейшего преподавателя Санкт-Петербургской академии художеств имени Репина Василия Руднева (1928-2018).

Работы художника находятся в частных коллекциях по всему миру. На выставке будет представлено более 30 картин. Они выполнены в разных техниках: масло, акварель, графика. В произведениях можно увидеть множество уголков Псковской земли: Михайловское, Печоры, Мальскую долину и Изборск, погост Сенно и другие достопримечательные места.

Официальное открытие выставки состоится 22 октября в 14:00.

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