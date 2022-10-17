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Происшествия

Аморальное поведение женщины довело великолучанина до суда

Избивший незнакомую женщину великолучанин получил 1 год 9 месяцев в колонии общего режима. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

Установлено, что 55-летний мужчина в августе 2022 года, находясь в доме знакомых, несколько раз ударил незнакомую женщину кулаками по голове и телу, причинив тяжкий вред её здоровью.

В качестве смягчающих обстоятельств суд учел наличие у подсудимого несовершеннолетнего ребенка, а также аморальность поведения потерпевшей, явившейся поводом для совершения преступления.

Мужчине назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 9 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор суда не вступил в законную силу.

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