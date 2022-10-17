Псковский дзюдоист занял призовое место на первенстве СЗФО

17:43, 17 октября 2022, ПАИ

Первенство Северо-Западного федерального округа по дзюдо среди юниоров в возрасте до 21 года прошло в Великом Новгороде 15 октября. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в спортивной школе «Бригантина».

Псковскую область представляли два воспитанника спортшколы «Бригантина». Шахром Бахронов 2004 года рождения завоевал бронзовую медаль, выиграв три схватки из четырех. Также дзюдоист выполнил норматив кандидата в мастера спорта.

Тренирует юношу мастер спорта международного класса по дзюдо Сергей Фомин.