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Общество

В финал всероссийского конкурса «Большая перемена» вышли псковские школьники

Фото: Telegram-канал Бориса Елкина

Псковские школьники вновь вышли в финал всероссийского конкурса «Большая перемена», который проходит в рамках нацпроекта «Образование». Об этом в своём Telegram-канале сообщил глава администрации Пскова Борис Елкин. 

В этом году за победу будут бороться 13 старшеклассников из 9 школ Пскова: ПТЛ, ПГЛ, ППК, ПИЛГ, школ №№ 2, 4, 8, 18 и 20. Финал пройдет в крымском «Артеке» с 23 по 28 октября. 

Фото: Telegram-канал Бориса Елкина

Ребята будут состязаться по 12 востребованным направлениям: наука, творчество, медиа, волонтерство, историческая память, ЗОЖ, экология, урбанистика, туризм, образование, предпринимательство и безопасность. Победители получат денежные призы, а лучшие проекты смогут воплотиться в жизнь.

Фото: Telegram-канал Бориса Елкина

«Желаю ребятам максимально использовать свой шанс и показать все, на что способны. А достойным примером пусть будет прошлый год, когда трое псковичей стали победителями «Большой перемены». Будем держать за вас кулаки!» - добавил в конце сообщения Борис Елкин. 

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