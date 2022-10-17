В финал всероссийского конкурса «Большая перемена» вышли псковские школьники

17:51, 17 октября 2022, ПАИ

Псковские школьники вновь вышли в финал всероссийского конкурса «Большая перемена», который проходит в рамках нацпроекта «Образование». Об этом в своём Telegram-канале сообщил глава администрации Пскова Борис Елкин.

В этом году за победу будут бороться 13 старшеклассников из 9 школ Пскова: ПТЛ, ПГЛ, ППК, ПИЛГ, школ №№ 2, 4, 8, 18 и 20. Финал пройдет в крымском «Артеке» с 23 по 28 октября.

Ребята будут состязаться по 12 востребованным направлениям: наука, творчество, медиа, волонтерство, историческая память, ЗОЖ, экология, урбанистика, туризм, образование, предпринимательство и безопасность. Победители получат денежные призы, а лучшие проекты смогут воплотиться в жизнь.

«Желаю ребятам максимально использовать свой шанс и показать все, на что способны. А достойным примером пусть будет прошлый год, когда трое псковичей стали победителями «Большой перемены». Будем держать за вас кулаки!» - добавил в конце сообщения Борис Елкин.