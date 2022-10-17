О правилах вывоза крупногабаритного мусора рассказали в «Экопроме»

18:09, 17 октября 2022, ПАИ

Что относится к крупногабаритному мусору и как правильно его утилизировать без помех для окружающих, рассказали в псковском филиале ООО «Экопром».

В первую очередь, крупногабаритным мусором считают остатки бытовых предметов и отходы после хоздеятельности, размеры которых превышают полметра по любой из сторон. Например, диван, холодильник, шкаф и так далее.

Крупногабаритные отходы нельзя складировать в контейнеры с обычным мусором. За обычными контейнерами для мусора и за крупногабаритными отходами приезжают разные мусоровозы, с разными типами погрузки. Стандартные мусоровозы не предназначены для транспортировки крупных предметов, техника может повредиться при погрузке либо выгрузке.

Крупногабаритный мусор необходимо складывать на оборудованную контейнерную площадку, которая имеет ограждение с трех сторон. На ней установлены специальные контейнеры. Крупногабаритные отходы необходимо упаковать, если есть такая возможность, и оставлять их на площадке. Главное условие - эти отходы не должны мешать погрузке контейнеров для ТКО.

Что делать, если рядом нет оборудованной площадки?

Просто выьросить у своего дома или возле дороги крупногабарит нельзя. Подобное складирование будет расценено как свалка, а её ликвидация ляжет на плечи собственника земли, где она расположена.

Что не относится к крупногабаритному мусору?

Многие ошибочно рассуждают о том, что остатки от текущего ремонта включают в себя абсолютно всё, но это не так. Как отличить строительный мусор от крупногабаритного? Все просто: к категории строительных отходов относятся кирпич, бетон, арматура, железобетонные изделия. В группу крупногабаритных включены все отходы, образующиеся в процессе потребления, а также пользования жилым помещением. Ремонтные работы тоже включены в это понятие, но есть нюанс. Остатки стройматериалов, старая сантехника, демонтированные оконные, дверные рамы – это результат так называемого текущего ремонта.

Если ремонтные работы в жилом помещении многоквартирного дома предполагают капитальные преобразования, перепланировку, то остатки снесенных перегородок, бетона, кирпича придется вывезти через управляющую компанию или филиал ООО «Экопром». Такой тип мусора классифицируется как строительный.

Сколько стоит вывоз крупногабаритного мусора?

Крупногабаритные отходы классифицируются как ТКО и его вывоз уже включен в величину тарифа, указанную в квитанции на оплату.