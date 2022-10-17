В ряде великолукских домов 20 октября будет прекращена подача холодной воды

18:16, 17 октября 2022, ПАИ

20 октября в Великих Луках планируются ремонтные работы по перекладке аварийного участка кольцевого водовода, сообщает МП «Водоканал».



В связи с завершением ремонтных работ по перекладке аварийного участка кольцевого водовода диаметром 500мм по ул. Заводской и производством врезки нового водовода 20 октября 2022г. с 9:00 до окончания работ будут отключены от централизованной системы холодного водоснабжения следующие абоненты:



1. Жилые дома: ул. Щорса 86, 86а, 88, 59 к.1, 59а, 59 ГКУСО «Цент специального обслуживания» г. Великие Луки».

2. Частный сектор: ул. Щорса, д 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 84а; ул.Ясная 1, 2, 3, 4, 6, 8,12,18, 20; пр.Земской 1, 4, 12а, 11а, 7 (напротив дома 8), пр.Земской 7 Величко Г.Д. , 7а, 8, 10; ул.Изумрудная 10а , 8, 10б; ул. Туристов, д 30а, 26, 26а,28, 30, 27, 31, 32, 34, 36,23,24,22,20,19,18,17,16, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 1; ул. Мирная 50-б, 42, 44, 49, 51, 62, 63/2, 66/12, 64, 64-а, 76, 81,82/14, 84/19; ул. Цветочная 1/45, 7, 9, 2, 2а, 16/6, ул. Благодатная 2, 4; пр.Благодатный 1, 1-а, 3 ; Киевский тупик 3,5,9,7,13; ул.Киевская 39, 40, 37, 36, 35, 33, 32, 31; дер.Астратово 2а,5-а,7-а(стр.1),7-б,9-а; ул. Яблоневая 2, 2а, 2б, 2г, 6, 8, 10, 14, 16, 24, 28, 13/1, 15; ул.Веселая 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 30, 32, 18, 28, 24, 10, 8, 6, 4, 2, 12, 14, 16, 22; пер.Клевцова 3; пер.Веселый 2 Князьков М.А.; ул.Вишневая 9, 7, 5, 5а, 3, 1; ул. Сизова, 42,48, 43/12; ул.9 Января 47, 43, 41, 39/25, 25, 21, 19, 17а, 11а, 8, 6, 4; пр. Артиллеристов 53, 52, 55, 52-а, 54,57, 59, 41/7; пр.Ориглодово 8; ул.Радищева 23; ул.Рождественская 3, 4, 5, 6, 7; ул.Покровская 7, 9, 2, 4, 6, 8, 11, 10, 12, 15, 17, 19, 14, 16, 21, 3, 1; ул. Плаксинская 1-а, 2,4,9,10-б, ул. Лаврино: 2-а Ткачева Т.А., 1-б, 2-в, 3, 2-г, 5, 7-а, 8-а, 8, 9-а, 11, 13, 13-б, 17, 18, 19, 23, 25, 22, 24-а, 26, 29, 28-а, 31, 28, 30, 35, 32, 34, 37, 39, 41-а, 41, 38, 43, 40, 45, 42, 47, 49, 46, 50, 51-а, 53, 54, 54а, 57, 56, 59, 61, 63, 72, 73, 74, 75, 76, 76а, 81, 82, 84; ул.Заводская 1, 5, 7, 9, 11, 14б, 16, 34, 41, 43, 45, 47, 40, 55, 52, 59, 58, 72, 74, 59-б(79); ул.Новгородская 14,19,21,23,11, 13, 10, 8, 6, 7, 4, 2, 5, 2а, 1, 1а; ул. Строительная 1, 6, 8, 1, 13, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 20, 22, 25, 24, 27, 31, 55, 57, 59; ул.Майская 1, 3, 5, 7, 2; ул. Журавлиная 4,8, пр. Журавлиный 1/3, 3,5,4,8,13,10,12,14/82,19/84, ул. Лесная 5,7,9,11,13,17; ул. Лесопарковая 5, 7, 11, 14, 11,16,13, 15,18,17,20,19,21,23,24,26, 25,27,28,30,31, 32,33,34,2,4,4а,6,6а,8, 10-б,20, с/т Сенопункт д.20; пр. Дубравный 2, ул.Усадебная 3,4,6,10, пр-д Яблоневый 3,4,12,14/5, ул. Светлая 5,7,12,20/9; ул. Севастопольская 2; ул. Липецкая 23; пр. Механический 30, 15, 24, 22, 18, 16, 14,12; ул. Народная 4,8,9,10,11; ул. Желанная 6,7,8,9/20,12, ул.Рибково 4,5,9,11,11а, 13,15,19,21.

3. ул. Фурманова – канализационная насосная станция КНС-5.

4. ул. Фурманова д.67 – ГБУСО «Великолукский дом интернат».

5. ул. Щорса д.90 – ГБУСО Псковской области «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, г. Великие Луки».

6. ул. Щорса 86б – Котельная №17 (1 ввод с ул. Щорса).

7. ул. Щорса д.84б – ИП Скорняков М.Е. (торговый павильон).

8. ул. Щорса – ИП Иванова В.Е. (торговый павильон).

9. ул. Щорса д.57а – Скорняков М.Е.(магазин).

10. ул. М.Глушанкова уч.6 – ИП Иванова В.Е. (магазин).

11. ул. Щорса д.57б – ИП Панов А.А. (магазин).

12. Уличные водоразборные колонки : ул.Сизова 43/12; ул.Заводская 18, 47; ул.Новгородская 11, ул.Лаврино 1а, 7а, 15, 33.

Просьба к жителям города иметь необходимый запас воды. Руководителям предприятий, организаций и социальных объектов планировать работу с учетом сложившейся обстановки.

МП «Водоканал» города Великие Луки приносит извинения за причиненные неудобства.