У деревни Лехово археологи уточнили местоположение курганной группы

18:40, 17 октября 2022, ПАИ

Очередной положительный результат государственной историко-культурной экспертизы – уточнение местоположения курганной группы у деревни Лехово, сообщает паблик «Псковская археология».

Экспертиза должна была проверить земельный участок на наличие (или отсутствие) памятников археологии, что необходимо для его дальнейшего хозяйственного освоения. Для этого в Невельском и Усвятском районах была проведена археологическая разведка.

Курганная группа у деревни Лехово была поставлена на охрану еще в 80-е годы 20 века, но с неточными привязками к местности. В ходе разведки ее координаты были уточнены.