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Происшествия

В Ейске на жилой дом упал военный самолёт

Момент падения самолёта на жилой дом. Лётчик катапультировался. Фото: Telegram

В Ейске военный самолет упал на жилой дом – на месте падения крупный пожар, сообщает Telegram-канал издания «Газета.ру». Единая диспетчерская служба Ейска сообщает, что крушение потерпел военный самолет Су-34. 

ЧП произошло в 3-м микрорайоне возле автовокзала – в результате загорелся жилой дом. По словам очевидцев, самолет был военным, летчик успел катапультироваться. 

По неподтвержденным данным, у самолета отказал двигатель, однако официальная причина происшествия еще не установлена. Информация о пострадавших и погибших также уточняется. На место прибыли экстренные службы.

 

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