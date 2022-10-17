В Ейске на жилой дом упал военный самолёт
В Ейске военный самолет упал на жилой дом – на месте падения крупный пожар, сообщает Telegram-канал издания «Газета.ру». Единая диспетчерская служба Ейска сообщает, что крушение потерпел военный самолет Су-34.
ЧП произошло в 3-м микрорайоне возле автовокзала – в результате загорелся жилой дом. По словам очевидцев, самолет был военным, летчик успел катапультироваться.
По неподтвержденным данным, у самолета отказал двигатель, однако официальная причина происшествия еще не установлена. Информация о пострадавших и погибших также уточняется. На место прибыли экстренные службы.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?
17 октября 2022
За незаконную выдачу удостоверений на управление судами наказали инспекторов в Пскове