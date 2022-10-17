Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту крушения самолёта в Ейске

19:46, 17 октября 2022, ПАИ

По факту крушения самолета Су-34 в Ейске возбуждено уголовное дело, сообщает Следственный комитет Росси.

Путин поручил губернатору Кубани, главам МЧС и минздрава вылететь в Ейск для помощи пострадавшим в результате ЧП с военным самолётом, известила администрация Кремля.



Губернатор сообщил о 17 пострадавших квартирах жилого дома после падения самолета в Ейске. Это предварительные данные.

Жительница дома, в который врезался самолет, рассказала СМИ, что жильцов эвакуировали.