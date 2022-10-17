Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту крушения самолёта в Ейске
По факту крушения самолета Су-34 в Ейске возбуждено уголовное дело, сообщает Следственный комитет Росси.
Путин поручил губернатору Кубани, главам МЧС и минздрава вылететь в Ейск для помощи пострадавшим в результате ЧП с военным самолётом, известила администрация Кремля.
Губернатор сообщил о 17 пострадавших квартирах жилого дома после падения самолета в Ейске. Это предварительные данные.
Жительница дома, в который врезался самолет, рассказала СМИ, что жильцов эвакуировали.
Комментарии: 0 Обсудить >>>