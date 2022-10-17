Забывчивых пенсионеров предлагают не лишать положенных им выплат

08:06, 18 октября 2022, ПАИ

По действующим нормам, если вышедшие на пенсию военные, полицейские, нацгвардейцы по каким-то причинам не получали пенсию по выслуге лет, им осуществляют выплаты за три года, предшествующие обращению человека в пенсионные органы. Правительство предлагает выдавать всю неполученную сумму без ограничения сроков. Такой законопроект кабмин внес в Госдуму 13 октября. Также военных и силовиков ждет традиционное повышение выплат за выслугу лет в октябре 2023 года. Насколько вырастут обычные и военные пенсии, разобралась «Парламентская газета».

Законопроект, внесенный Правительством, разработан во исполнение постановления Конституционного суда, который признал неконституционной одну из норм закона о пенсионном обеспечении военнослужащих, нацгвардейцев, сотрудников органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, антинаркотических ведомств, учреждений уголовно-исполнительной системы и принудительного исполнения наказаний. Сейчас установлено, что если после увольнения им приостановили выплату пенсии за выслугу лет, то затем, когда они обратятся по этому вопросу в пенсионные органы, им вернут только сумму, начисленную за три года.

В Конституционном суде обратили внимание, что если пенсионер не получал пенсионные деньги более трех лет, то имеет право вернуть всю сумму за все эти годы. Законопроект предлагает восстановить справедливость и дать людям право на все невыданные пенсионные деньги без ограничения сроков.

Согласно действующему законодательству, выплаты приостанавливают на полгода, когда человек не забирает пенсию более шести месяцев. Если через полгода пенсионер не объявился, то платить пенсию прекратят. При этом за ним остается право обратиться в пенсионные органы с требованием вернуть деньги.

Выплачивать пенсию могут перестать, только если пенсионер получает ее не на свой банковский счет, а лично на почте или ему приносят деньги домой, пояснила «Парламентской газете» член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. «Бывают разные ситуации, например, человек в больнице или уехал к родственникам, — сказала депутат. — Новые нормы защитят граждан, которые по тем или иным обстоятельствам не могли какое-то время получить пенсию». Если закон примут, то некоторые военные и полицейские в отставке смогут улучшить свое финансовое положение. К тому же в 2023 году их ждет плановое повышение пенсий.

В этом году пенсии военным и силовикам увеличились на 19,5 процента и составили 85,47 процента от денежного довольствия военнослужащего.

В следующем году в федеральном бюджете предусмотрена индексация довольствия на 10,5 процента, сообщило 11 октября РИА «Новости», ссылаясь на главу Комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова. «Предусмотренное в законопроекте увеличение с 1 октября 2023 года на 10,5 процента денежного довольствия военнослужащих, как следствие, повлечет повышение пенсий лицам, проходившим военную и приравненную к ней службу также с 1 октября на 10,5 процента», — сказал депутат.

Также прибавка к пенсии ждет всех неработающих пенсионеров — в январе 2023 года добавят 1 тысячу рублей. С учетом летней индексации рост выплат превысит уровень инфляции, сообщил замглавы Минтруда Андрей Пудов 13 октября на заседании Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.

«В результате совокупная индексация с учетом индексации на 10 процентов в июне превысит инфляцию на 2,6 процентных пункта», — сказал он.

В бюджете Фонда пенсионного и социального страхования РФ заложено более 9,5 триллиона рублей на выплату пенсий. Средний размер страховых пенсий по старости неработающих пенсионеров в 2023 году составит 21 864 рубля.