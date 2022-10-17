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Общество

18 октября отмечается Всемирный день конфет

18 октября отмечается праздник всех, кто неравнодушен к сладостям, - Всемирный день конфет, сообщает calend.ru.

Есть мнение, что конфеты появились ещё в эпоху Древнего Египта, а произошло это по стечению обстоятельств, то есть по воле случая, когда смешалось содержимое опрокинутых сосудов: орехи, мёд и инжир.

Славились на весь мир и продолжают пользоваться популярностью по сей день арабские или восточные сладости. Именно арабы стали первыми использовать сахар в приготовлении конфет. Неизменным ингредиентом были и различные орехи, а также сухофрукты. На Руси делали леденцы, используя для этого кленовый сироп, мёд и другие продукты. На тот момент все сладости являли собой продукт ручной работы, а часто становились плодом воображения, творческой мысли и кондитерского эксперимента. Так рождались новые идеи и новые виды сладостей, в том числе и конфет.

Люди давно заметили – сладкие продукты обладают свойством поднимать настроение и придают бодрость. Это стало причиной того, что шоколадные конфеты одно время продавались в аптеках. «Приготовленное, изготовленное» буквально означает слово «конфета» в переводе с латинского языка. Аптекари предлагали конфеты как средство от кашля и нервных расстройств. Сегодня исследователи сообщают о выработке так называемых гормонов счастья в процессе употребления шоколада. Так что введённый в оборот именно аптекарями термин «конфета» уже позже стал обозначать один из видов кондитерской продукции.

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