До 13 человек выросло число погибших в результате падения Су-34 в Ейске

08:35, 18 октября 2022, ПАИ

Количество погибших в результате падения военного самолета Су-34 в жилом массиве Ейска увеличилось до 13 человек, разбор завалов на месте трагедии завершен, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

«Спасатели завершили разбор завалов. В ходе поисково-спасательных работ обнаружены тела 10 погибших. Таким образом, общее число погибших составило 13 человек, в том числе трое детей. 19 человек пострадали в результате ЧС», - сказал представитель министерства.

Он сообщил, что в ходе спасательной операции удалось спасти 68 человек. «Благодаря профессиональным, грамотным и оперативным действиям пожарно-спасательных подразделений за время поисково-спасательной операции в Ейске были спасены 68 человек, в том числе при помощи автолестниц, свыше 360 эвакуированы», - сообщили в МЧС.

Вечером 17 октября в жилом массиве Ейска упал бомбардировщик Су-34. Как заявили в Минобороны, причиной стало возгорание одного из двигателей при взлете. Разлившееся при крушении топливо загорелось, огонь перекинулся на жилую многоэтажку, в результате начался пожар с первого по девятый этаж. Летчики катапультировались. Президент России Владимир Путин поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим в результате ЧП.