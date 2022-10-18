Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

До 13 человек выросло число погибших в результате падения Су-34 в Ейске

Количество погибших в результате падения военного самолета Су-34 в жилом массиве Ейска увеличилось до 13 человек, разбор завалов на месте трагедии завершен, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

«Спасатели завершили разбор завалов. В ходе поисково-спасательных работ обнаружены тела 10 погибших. Таким образом, общее число погибших составило 13 человек, в том числе трое детей. 19 человек пострадали в результате ЧС», - сказал представитель министерства.

Он сообщил, что в ходе спасательной операции удалось спасти 68 человек. «Благодаря профессиональным, грамотным и оперативным действиям пожарно-спасательных подразделений за время поисково-спасательной операции в Ейске были спасены 68 человек, в том числе при помощи автолестниц, свыше 360 эвакуированы», - сообщили в МЧС.

Вечером 17 октября в жилом массиве Ейска упал бомбардировщик Су-34. Как заявили в Минобороны, причиной стало возгорание одного из двигателей при взлете. Разлившееся при крушении топливо загорелось, огонь перекинулся на жилую многоэтажку, в результате начался пожар с первого по девятый этаж. Летчики катапультировались. Президент России Владимир Путин поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим в результате ЧП.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

18 октября 2022

ГИБДД предупреждает об опасности езды на скутерах и мопедах
18 октября 2022

Пять человек погибли в ДТП на псковских дорогах за неделю
17 октября 2022

Семьям погибших при ЧП в Ейске будет выплачено по 1 млн рублей
17 октября 2022

Видеорегистратор снял смертельное ДТП в Печорском районе
17 октября 2022

Два человека погибли и 19 госпитализированы в результате пожара в Ейске
17 октября 2022

От рухнувшего самолёта жилой дом горит с первого по девятый этажи

17 октября 2022

Возбуждено уголовное дело по факту смертельного ДТП в Печорском районе
17 октября 2022

В Ейске на жилой дом упал военный самолёт

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...