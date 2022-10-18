До +12 градусов ожидается сегодня в Пскове

09:18, 18 октября 2022, ПАИ

18 октября в Псковской области ожидается облачная погода, пройдёт небольшой дождь, сообщает Псковский гидрометцентр.

Будет дуть ветер западных направлений, умеренный. Температура воздуха днем от +10 до +15, ночью от +3 до +8 градусов.



В Пскове днем небольшой дождь. Температура днем - от +10 до +12 градусов, ночью - от +5 до +7. В Великих Луках также небольшой дождь. Температура днем составит от +13 до +15 градусов, ночью - от +6 до +8.