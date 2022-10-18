ГИБДД предупреждает об опасности езды на скутерах и мопедах

11:33, 18 октября 2022, ПАИ

ГИБДД обращает внимание псковичей на угрозы, связанные с управлением мопедами, велосипедами и скутерами.



«Обращаем внимание взрослых участников дорожного движения, что они должны контролировать и пресекать попытки несовершеннолетнего сесть за руль. Каждый ребенок должен осознавать, что ПДД – это правила жизни, и их обязательно нужно соблюдать, иначе последствия могут быть трагическими», - сообщает пресс-служба Управления ГИБДД по Псковской области.

Напомним, что в сентябре в Псковской области полицейские остановили несколько нетрезвых скутеристов. Один попал в ДТП в Гдовском районе.