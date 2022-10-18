В Великолукском районе из-за неосторожного курения погибли два человека

10:30, 18 октября 2022, ПАИ

Два человека погибли при пожаре в деревне Крупенино Великолукского района. Об этом Псковскому агентству информации сообщили ГУ МЧС России по Псковской области.

Возгорание произошло в 22:50 17 октября. Сгорели жилой дом, хозяйственная постройка и пять кубометров дров.

На месте происшествия обнаружены погибшими 66-летняя женщина и 52-летний мужчина. По предварительным данным, к пожару привело их неосторожное обращение с огнём при курении.

Кроме того, 17 октября в 16:37 в Великих Луках загорелся жилой дом на улице Усвятской. В комнате огнем повреждены стены, квартира закопчена. Причина случившегося - короткое замыкание электропроводки в распределительной коробке.

В 3:59 в деревне Козье Загорье Печорского района сгорела хозяйственная постройка, в другой - огнем повреждено чердачное помещение и кровля на площади 10 квадратных метров. Возгорание началось из-за аварийного режима работы печи.