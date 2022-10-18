Литературно-музыкальный вечер памяти автора гимна Пскова пройдёт 27 октября

09:40, 18 октября 2022, ПАИ

Литературно-музыкальный вечер памяти автора текста гимна Пскова Станислава Золотцева пройдёт 27 октября, сообщили Псковскому агентству информации в Псковском региональном отделении Союза писателей России.

В рамках цикла мероприятий к 75-летию Станислава Александровича Золотцева 27 октября в библиотеке «Родник» им. С. А. Золотцева состоится литературно-музыкальный вечер «Двух сердец неясное родство».

Псковский композитор и исполнитель Вячеслав Рахман представит свои песни на стихи знаменитого земляка и поделится размышлениями о точках соприкосновения своего творчества с поэзией С. А. Золотцева.

Встреча состоится 27 октября в 17:00 на улице Труда, 20. Телефон для справок – 72-43-23.