Курсы футбольного арбитра организуют в Пскове

10:59, 18 октября 2022, ПАИ

Освоить профессию футбольного арбитра предлагают жителям Псковской области. Информация размещена в группе Федерации футбола Псковской области в соцсети «ВКонтакте».

«Уважаемые любители футбола, Федерация футбола Псковской области объявляет набор слушателей на курсы футбольного арбитра, — говорится в сообщении.

Старт бесплатного обучения запланирован на ноябрь этого года. Курсы будут проходить в очном формате на псковском стадионе «Машиностроитель». В рамках обучения запланированы практические занятия под руководством бывших и действующих арбитров.

На занятиях будет использоваться программа подготовки, разработанная академией Российского футбольного союза, а также последние передовые учебно-методические материалы по вопросам судейства. «После успешного прохождения курсов обучающийся получает сертификат об окончании курсов футбольного арбитра, а также возможность попробовать себя в практическом футбольном судействе», — отметили в федерации.

Записаться на обучение и получить больше актуальной информации можно, обратившись к Герману Кравченко по телефону 8-911-361-11-29.