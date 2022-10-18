ГИБДД призывает псковичей повторить с детьми ПДД

16:11, 18 октября 2022, ПАИ

Поговорить с детьми о правилах дорожного движения призывают псковичей сотрудники ГИБДД. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

«Основная ответственность взрослых по отношению к детям - это обеспечение безопасной среды, в которой дети могут жить и развиваться без угрозы для их жизни и здоровья», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили необходимость научить детей умению ориентироваться в дорожной ситуации, воспитывать потребность быть дисциплинированными на улице, осторожными и осмотрительными. Не совершать самую распространенную ошибку, действуя по принципу «со мной можно».

«Уважаемые родители, если вы показываете ребенку на собственном примере, как перебежать на красный, будьте уверены, оставшись один, он попытается повторить этот трюк. Помните, если вы нарушаете правила, ваш ребенок будет поступать так же! Безопасность детей во многом зависит от того, что мы посоветуем детям, чему научим. В наших силах сформировать навыки безопасного поведения на дорогах, воспитать сознательных и грамотных участников дорожного движения», - обратили внимание в управлении.