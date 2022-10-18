Учёные работают над тестом для определения причин детской смертности

10:04, 18 октября 2022, ПАИ

В России разрабатывают метод анализа ДНК, который поможет определить причину смерти ребенка. Исследованием занимаются ученые Института иммунологии и физиологии Уральского отделения (УрО) РАН, пишут «Известия».

По словам специалистов, тест поможет поставить точку во многих судебных тяжбах, которые возникают из-за того, что специалисты часто не могут диагностировать ошибки детского иммунитета и правильно определить причину летального исхода. По словам судмедэкспертов, такой анализ заметно бы облегчил их работу.

В настоящее время ученым удалось выявить только основные закономерности развития патологий, точный метод диагностики будет разработан позже.

«Большинство смертей детей в результате инфекций в первые годы жизни возникают на фоне обстоятельств, связанных с иммунитетом. Например, мы разбирали случай смерти пятилетнего ребенка. В его истории болезни было три случая грибковой инфекции, что ненормально и всегда служит признаком иммунодефицита», — рассказал научный сотрудник института Михаил Болков.

В ИИФ УрО РАН получили статистическое подтверждение связи инфекционных болезней, фатально заканчивающихся в раннем возрасте, с генетической предрасположенностью к ошибкам в иммунной системе. Ученые провели скрининг иммунной системы 5 тыс. детей, и у многих из них обнаружили подобные отклонения, пояснил он.

«Если мы научимся точно определять, что причиной смерти стала болезнь на фоне первичного иммунодефицита, то в будущем мы сможем применять эти методы для превентивной диагностики врожденных ошибок иммунитета у живых, что позволит избежать многих летальных исходов», — пояснил ученый.