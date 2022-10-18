Благодаря псковским приставам ребенок получил 800 тысяч от отца

10:03, 18 октября 2022, ПАИ

Долг по алиментам в размере 800 тысяч рублей выплатил житель Псковской области после вмешательства судебных приставов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Федеральной службы судебных приставов по Псковской области.

На исполнении у приставов Невельского и Усвятского районов находился документ о взыскании с должника алиментов на содержание его ребенка. Гражданин уклонялся от исполнения своих родительских обязанностей и в итоге накопил долг в размере 800 тысяч рублей.

Как отметили в пресс-службе министерства, должник не исполнял решения суда в добровольном порядке, из-за чего приставы были вынуждены применять меры принудительного взыскания.

Мужчину ограничили в праве выезда за пределы России и в праве на управление транспортным средством. «Также на его счета было обращено взыскание, наложен арест на имущество, должник был привлечен к административной ответственности по части 1 статьи 5.35.1 КоАП РФ, а также неоднократно предупреждался о привлечении к уголовной ответственности по ст. 157 УК РФ», — говорится в сообщении.

Комплекс мер оказался эффективным. Мужчина полностью погасил долг перед ребенком, отметили в пресс-службе ведомства.