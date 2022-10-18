На трассе Р-23 в Ленобласти перекроют движение в направлении Петербурга

09:56, 18 октября 2022, ПАИ

Движение транспорта полностью перекроют на 52-м километре трассы федерального значения Р-23 в районе деревни Большие Колпаны Гатчинского района Ленинградской области. Движение остановят в ночь с 19 на 20 октября с 1:00 до 1:20, сообщили Псковскому агентству информации в Упрдоре «Северо-Запад».

«В связи с производством работ по установке П-образной металлической опоры, предназначенной для размещения на ней знаков переменной информации автоматизированной системы управления дорожным движением, будет полностью перекрываться движение автомобильного транспорта на федеральной трассе Р-23 в направлении Санкт-Петербурга. Движение в направлении Пскова будет осуществляться в штатном режиме по трём полосам» - пояснил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения. Будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры, ограждающие место производства работ, смонтирована световая сигнализация.

На время полной остановки движения будут привлечены машины прикрытия, оборудованные комплексом технических средств организации дорожного движения, стробоскопами и светодиодными балками с индикацией жёлтого цвета.

«Во избежание дорожных заторов работы с полным перекрытием движения будут производиться в ночное время суток, в часы минимальной интенсивности дорожного движения. Данная мера необходима для обеспечения безопасности участников дорожного движения на период монтажа ригеля конструкции. Продолжительность перерыва движения не будет превышать 20 минут», - добавил Пузыревский.