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Общество

За неделю росгвардейцы изъяли у псковичей пять единиц оружия

За неделю с 10 по 16 октября росгвардейцы изъяли у псковичей пять единиц оружия, сообщили Псковскому агентству информации в Управлении Росгвардии по Псковской области.

Центр лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Псковской области напоминает владельцам гражданского оружия, у которых истекает срок разрешений на хранение и ношение оружия, о необходимости обратиться с документами для перерегистрации имеющегося оружия в подразделения ЦЛРР по месту жительства за 30 суток до окончания действия разрешения.

Заявление по линии лицензионно-разрешительной работы можно подать через портал государственных услуг. При подаче электронного заявления на оплату госпошлины действует скидка 30%.

Гражданин, добровольно сдавший оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства, освобождается от административной ответственности.

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