Горячая линия по мобилизации в псковской прокуратуре стала круглосуточной

11:19, 18 октября 2022, ПАИ

В прокуратуре Псковской области действует пециальная горячая линия по вопросам исполнения законодательства в сфере призыва граждан на военную службу по мобилизации. Как сообщили Псковскому агентству информации в ведомстве, теперь горячая линия будет работать круглосуточно.

Интересующие вопросы можно задать по телефонам:

8 (800) 2220811 (дежурный прокурор прокуратуры Псковской области) по будням с 18:00 до 9:00, выходные и нерабочие дни – круглосуточно,

8 (8112) 698334 (контактное лицо – Мясникова Екатерина Ивановна) по будням с 9:00 до 18:00,

8 (8112) 698363 (контактное лицо – Никитина Екатерина Викторовна) по будням с 9:00 до 18:00,

8 (8112) 698317 (контактное лицо – Шаворова Екатерина Викторовна) по будням с 9:00 до 18:00,

8 (8112) 698335 (контактное лицо - Холщевников Александр Андреевич) по будням с 9:00 до 18:00,

По всем поступившим обращениям будут организованы надзорные мероприятия.