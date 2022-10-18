Для машин ГИБДД подготовили «умную» балку с камерами

11:36, 18 октября 2022, ПАИ

В Госавтоинспекции планируют устанавливать на патрульные автомобили специальные мигалки со встроенными видеокамерами в 2023 году. «Умную» балку и ее новое поколение показали разработчики на выставке «Дорога-2022», которая состоялась в Казани, пишет Autonews.ru.



Впервые в ГИБДД заявили о готовности устанавливать на патрульные автомобили ГИБДД инновационные камеры в 2019 году. С тех пор различные подразделения ГИБДД уже получили такое оснащение в тестовом порядке. Как правило, сейчас такие устройства закупают региональные власти и передают ведомству.

При этом стоимость таких устройств за последние годы возросла — если до кризиса с поставками микрокомпонентов мигалку с камерами можно было купить чуть дешевле 3 млн руб., то теперь к проблемам с электроникой добавились и перебои с поставками: цены в итоге стартуют с 4,7 млн руб. При этом, как говорят разработчики, объемы производства из-за дефицита электроники пока ограничены.



Как рассказал представитель одной из таких компаний-разработчиков «Технологии распознавания» Сергей Кусов, балки с камерами на крышах ГИБДД уже ездят в Якутии, Дагестане, Калининграде, Самаре, Волгограде, Нижнем Новгороде. Обсуждаются перспективы закупки оборудования в Архангельске и Владимире. Также такие мигалки с камерами используют в Центре организации дорожного движения Москвы (ЦОДД).



Смысл работы балок в следующем: инспекторы ГИБДД за рулем патрулируют улицы и скоростные магистрали и фиксируют нарушителей, которые не подозревают, что, помимо стационарных камер, о которых предупреждают приложения в телефоне и навигаторы, за ними следят и такие камеры прямо в сиренах. При этом инспекторы не тратят время на разбирательства с автомобилистами — последние получают постановления в обычном режиме. Речь, конечно, не идет об экстренных и опасных ситуациях, на которые сотрудники ГИБДД обязаны отреагировать. Такие устройства первого поколения умеют фиксировать скорость, неправильную парковку, езду по обочине.



C момента презентации «умной» мигалки устройство серьезно доработали. Причем, как уточнил Кусов, в том числе по просьбе специалистов из ЦОДД. Так, в раннем варианте камеры в мигалках устанавливали только спереди, то есть контроль автомобиль вел, только глядя вслед уезжающим машинам. Кроме того, камеры установлены и по бокам — для контроля обочины и парковок.



Но оказалось, что для полного контроля этого недостаточно: некоторые водители, которые ездят с нарушением скорости, завидев впереди патрульный автомобиль, просто резко оттормаживаются. И в камеру, которая смотрит вперед, такое поведение не попадает. Теперь же новое поколение модели, которое разработали специалисты из «Технологии распознавания», получило точно такие же камеры и сзади — таким образом, мигалка с камерой работает зеркально.



Как рассказали разработчики, часть с камерами в задней полусфере обладает такими же способностями, как и в полусфере спереди.



Инновационная балка работает по машинам сзади. Получается, что водители, которые резко сбрасывают перед ней скорость или едут сзади по обочине, все равно получат штрафы. И получается, что от камеры сзади заказчики ожидают, что регистраций будет больше», — сообщил Кусов.



Еще одно обновление коснулась программной составляющей комплекса. Разработанный для стационарной системы «АвтоУраган-ВСМ2-М» блок видеоаналитики добавили в мобильную систему. Это позволило увеличить количество регистрируемых нарушений ПДД за счет программного анализа видеокадров. Теперь «АвтоУраган-МС» помимо превышения скорости умеет определять неработающие фары в светлое время суток, непристегнутые ремни как у водителя, так и у пассажира. Также устройство, как и более ранняя модель, видит нарушения правил парковки и «обочечников».