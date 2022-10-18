ФОТОФАКТ Строительство скейт-парка на улице Леона Поземского
Строительство скейт-парка продолжается на улице Леона Поземского в Пскове, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.
На данный момент рабочие устанавливают в скейт-парке фигуры.
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Фото: Андрей Степанов
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Фото: Андрей Степанов
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Фото: Андрей Степанов
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Фото: Андрей Степанов
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Фото: Андрей Степанов
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Фото: Андрей Степанов
Напомним, в Пскове недавно завершилось строительство скейт-парка на улице Никольской в Пскове. Рядом планируется установить воркаут-площадку и игровой комплекс для детей. Также в сентябре официально открыт новый скейт-парк для молодежи в Великих Луках.
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