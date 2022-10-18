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Общество

Еще один пскович скончался от COVID-19, вылечились 90 пациентов

Еще один человек умер от COVID-19 в Псковской области за прошедшие сутки, всего - 1930. Об этом сообщает официальный телеграм-канал региона.

За весь период пандемии подтвердилось 124 687 случаев заражения коронавирусом (за сутки - 41), выздоровели 122 172 пациента (за сутки - 90).

Статистика заболеваемости COVID-19 в муниципалитетах:

Псков – 40742/8
Великие Луки – 18164/0
Бежаницкий район – 1597/0
Великолукский район –   2842/0
Гдовский район –   2227/0
Дедовичский район – 3070/0
Дновский район – 1015/13
Красногородский район – 1122/0
Куньинский район – 1055/0
Локнянский район – 1200/2
Невельский район – 5607/1
Новоржевский район – 1340/0
Новосокольнический район – 3296/0
Опочецкий район – 3815/1
Островский район – 6078/1
Палкинский район – 1260/0
Печорский район – 2940/1
Плюсский район – 1956/0
Порховский район – 4529/5
Псковский район – 9680/3
Пустошкинский район – 1570/0
Пушкиногорский район – 1782/5
Пыталовский район – 1919/0
Себежский район – 2985/0
Струго-Красненский район –  2105/1
Усвятский район – 745/0
Иногородние (с 30.12.2020) – 46.

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Еще один пскович скончался от COVID-19, вылечились 90 пациентов

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