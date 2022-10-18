Еще один пскович скончался от COVID-19, вылечились 90 пациентов

12:17, 18 октября 2022, ПАИ

Еще один человек умер от COVID-19 в Псковской области за прошедшие сутки, всего - 1930. Об этом сообщает официальный телеграм-канал региона.

За весь период пандемии подтвердилось 124 687 случаев заражения коронавирусом (за сутки - 41), выздоровели 122 172 пациента (за сутки - 90).

Статистика заболеваемости COVID-19 в муниципалитетах:

Псков – 40742/8

Великие Луки – 18164/0

Бежаницкий район – 1597/0

Великолукский район – 2842/0

Гдовский район – 2227/0

Дедовичский район – 3070/0

Дновский район – 1015/13

Красногородский район – 1122/0

Куньинский район – 1055/0

Локнянский район – 1200/2

Невельский район – 5607/1

Новоржевский район – 1340/0

Новосокольнический район – 3296/0

Опочецкий район – 3815/1

Островский район – 6078/1

Палкинский район – 1260/0

Печорский район – 2940/1

Плюсский район – 1956/0

Порховский район – 4529/5

Псковский район – 9680/3

Пустошкинский район – 1570/0

Пушкиногорский район – 1782/5

Пыталовский район – 1919/0

Себежский район – 2985/0

Струго-Красненский район – 2105/1

Усвятский район – 745/0

Иногородние (с 30.12.2020) – 46.