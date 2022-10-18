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Общество

В Пскове заключен контракт на ремонт тротуаров на Рижском проспекте

Фото: пресс-служба администрации города Пскова

Заключен контракт на ремонт тротуаров на Рижском проспекте в Пскове. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации города.

В контракт входят два участка общей протяженностью 950 метров – от улицы Рокоссовского до улицы Балтийской и от улицы Балтийской до съезда к торгово-развлекательному центру Fjord Plaza. Специалисты проведут подготовительные работы, разберут существующий бортовой камень и асфальтобетонное покрытие. Затем они подготовят основание, установят бортовой камень и заасфальтируют пешеходные дорожки.

Также подрядчик восстановит нарушенное покрытие проезжей части у бортового камня, установит пешеходное ограждение и посеет газон. Завершить все работы необходимо до 28 июля 2023 года. 

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