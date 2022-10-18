Четыре из пяти посылок жители Псковской области получают на почте без извещений

12:38, 18 октября 2022, ПАИ

Четыре из пяти посылок и писем жители Псковской области получают на почте без извещений и паспорта, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УФПС региона.

Ежемесячно псковичи получают 80 тысяч почтовых отправлений при помощи простой электронной подписи (ПЭП) — сервиса «Почты России», который позволяет получать посылки быстро и без бумажной волокиты. Псковичи используют сервис для отправки и получения 85% всех посылок и 75% письменной корреспонденции.

Чтобы получить посылку или заказное письмо, не требующее оплаты, клиенту с ПЭП достаточно назвать оператору свои имя и фамилию или трекинг-номер отправления, а также код подтверждения, который придёт на телефон. По этому коду оператор выдаст клиенту отправление.

ПЭП можно оформить бесплатно на сайте «Почты России», в мобильном приложении или почтовом отделении. При оформлении ПЭП сотрудник почтового отделения передаёт персональные данные клиента только с его согласия и по защищённым каналам.

«Трек-номер и мобильный телефон — единственное, что понадобится нашему клиенту для получения почтового отправления при наличии ПЭП. Вся информация о прохождении почтового отправления фиксируется в мобильном приложении «Почта России» и дублируется на электронную почту. Это даёт нашим клиентам возможность сократить сроки получения писем и посылок», — пояснила директор УФПС Псковской области Дарья Цилина.

В среднем более 2 тысяч жителей региона ежемесячно оформляют ПЭП. Чаще всего этой услугой пользуются жители Пскова и Великих Лук.