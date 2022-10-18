Губернатор проверил ход строительства подземных переходов в Великих Луках

12:58, 18 октября 2022, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников находится сегодня с рабочим визитом в Великих Луках. Глава региона, в частности, побывал на площадке строительства подземных пешеходных переходов на пересечении проспекта Ленина и улицы Дьяконова, сообщает газета «Великолукская правда. Новости».

Михаил Ведерников прошёл по одному из переходов и поговорил с подрядчиком. О ходе ремонтных работ губернатору рассказал председатель областного комитета по транспорту и дорожному хозяйству Станислав Стармолотов.

Работу по укладке асфальта и обустройству тротуаров планируется завершить в течение двух недель, в самом подземном переходе – до конца ноября.

Глава региона поинтересовался, можно ли будет открыть сквозное движение через две недели. Станислав Стармолотов пообещал обдумать этот вопрос.