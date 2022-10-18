Универсальное детское пособие будут рассчитывать по-особому

14:30, 18 октября 2022, ПАИ

Порядок назначения нового универсального пособия разъяснили россиянам в Минтруде. В ведомстве ответили на вопрос о том, за какой период рассчитывается среднедушевой доход семьи при назначении такой выплаты.

Для расчета среднедушевого дохода суммируются все доходы членов семьи в расчетном периоде, а потом получившаяся сумма делится на 12 месяцев и на количество членов семьи. Расчетный период для универсального пособия — 12 месяцев, предшествующие 1 месяцу перед месяцем подачи заявления, пояснили в министерстве.

Для россиян подготовили таблицу с расчетными периодами по месяцам подачи заявления на назначение выплат.

Введение универсального пособия планируется с января 2023 года, оно объединит ряд действующих мер поддержки. Это единое пособие для семей с невысокими доходами от периода беременности женщины до достижения ребенком 17 лет.

Работа в этом направлении ведется в рамках исполнения поручения президента РФ Владимира Путина.