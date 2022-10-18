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Когда можно увидеть солнечное затмение в Пскове, рассказали астрономы

До солнечного затмения, которое ожидается 25 октября, остается ровно неделя. По прогнозам, имеется некоторая вероятность прояснений в день солнечного затмения в Псковской области, однако точность прогнозов далее, чем за 3 дня, составляет менее 60%, сообщается в группе «АстроПсков» в соцсети «ВКонтакте».

В Пскове солнечное затмение можно будет наблюдать с 12:16 до 14:38, наибольшая фаза затмения - в 13:27 и составит 0.64, степень покрытия видимого диска Солнца - 55.5%. Для наблюдений затмения в отсутствии облаков обязательно использование защитного солнечного фильтра (плотного темного стекла).

Наилучшие условия для съемки затмения будут в Западной Сибири и на Урале, наибольшая фаза затмения в тех регионах будет более 0.8, в случае хороших прогнозов любитель астрономии из Пскова планирует поездку в эти регионы для получения астропейзажных кадров солнечного серпа на закате, желающие могут присоединиться к поездке.

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