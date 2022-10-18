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Общество

Молодежные форумы обсуждают в медиацентре ПАИ

18 октября в медиацентре ПАИ проходит брифинг, посвященный старту двух молодежных форумов.

О том, как в регионе пройдут Международный патриотический форум «Мы помним!» и молодежный форум волонтерского антинаркотического движения Псковской области «Доброволье.60», расскажут директор АНО ПО «Центр молодежи и общественных инициатив» Алена Иванова и заместитель начальника отдела УКОН УМВД России по Псковской области Ольга Митрофанова.

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