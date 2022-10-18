Порхович похитил более 100 кг железнодорожных рельсов

14:38, 18 октября 2022, ПАИ

Житель Порховского района осужден за кражу имущества ОАО «РЖД», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.



Выяснилось, что в апреле 2022 года житель Порхова похитил отрезок железнодорожного рельса общим весом 139 кг, который позже продал.

Мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 УК РФ (тайное хищение чужого имущества). За кражу рельсов злоумышленнику назначили наказание в виде 200 часов обязательных работ. Приговор в законную силу пока не вступил.