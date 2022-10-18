Михаил Ведерников поручил благоустроить опасный участок дороги в Великолукском районе

14:51, 18 октября 2022, ПАИ

Губернатора Псковской области Михаила Ведерникова попросили помочь в благоустройстве опасного участка дороги в Шелковской волости Великолукского района. С такой просьбой местные активисты обратились во время встречи с главой региона 18 октября, сообщает газета «Наш путь».

«У нас есть дорога на деревню Подберезье, которая проходит через деревню Черпесса, она региональная и находится в ненадлежащем состоянии, — озвучила просьбу местных жителей депутат Собрания депутатов Великолукского района седьмого созыва Анна Шевелятова. — Если полотно хоть как-то ремонтируют, поддерживают, осуществляется ямочный ремонт, то кусты над дорогой уже свисают настолько, что два автобуса или два больших автомобиля не могут разъехаться».

По ее словам, Псковавтодор не реагирует на жалобы и обращения как от администрации района, так и от самих сельчан. «Можно ли как-то помочь повлиять на ответственных, чтобы обрезать кусты по обочинам дороги?» — спросила Анна Шевелятова.

Глава региона отметил, что эту проблему необходимо оперативно решить, поскольку недопустимо подвергать жизни людей опасности. Проработать этот вопрос Михаил Ведерников поручил руководителю областного комитета по транспорту и дорожному хозяйству Вячеславу Стармолотову во взаимодействии с депутатами районного и областного Собраний.