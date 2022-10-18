Тротуар появится в великолукской деревне, где произошло смертельное ДТП

15:12, 18 октября 2022, ПАИ

Необходимость устройства тротуара в великолукской деревне Фотьево обсудили активисты на встрече с губернатором Михаилом Ведерниковым 18 октября. Об этом сообщает газета «Наш путь».

Вопрос поднял депутат Собрания депутатов Великолукского района седьмого созыва Александр Дмитриев. Он напомнил, что в августе 2020 года на границе города и района произошла страшная трагедия – у деревни Фотьево под колесами автомобиля погибли двое детей. Этой беды, возможно, удалось бы избежать, если бы в деревне у проезжей части дороги был тротуар.

«С момента трагедии прошло два года, а тротуар с тех пор там так и не появился, дорога по-прежнему очень опасна для жителей, — заметил Александр Дмитриев. — Он там очень необходим, иначе могут быть новые трагедии. Мы видим, что работы начались в городской черте, а информации о продолжении реконструкции на территории района нет».

Михаил Ведерников отметил, что вопрос с отсутствием тротуара в деревне Фотьево должен быть решен в самые кратчайшие сроки, и поручил работу над ним руководителю комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Станиславу Стармолотову. По словам главы региона, в ближайшее время должна быть полностью проведена экспертиза, а сами работы по обустройству тротуара необходимо провести в 2023 году.