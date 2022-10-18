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Культура

Московский художник поддержал идею создания картин на стенах домов в Пскове

Фото: Псковский музей-заповедник

 
Народный художник России, член Российской академии образования и Российской академии художеств Борис Неменский поддержал идею размещения картин, которые хранятся в галерее Псковского музея-заповедника, на стенах домов.

Семья художника о старте проекта узнала из интернета. Они вместе обсудили идею и решили ее поддержать, сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Борис Неменский всегда с уважением относится к свежим идеям. Его супруга уверена, что такие приемы способствуют популяризации современного искусства и привлекают дополнительное внимание к музею, где и хранятся оригиналы полотен. «Может быть, это вызовет интерес людей, больше придут в музей познакомиться с творчеством и в целом понять, о чем это, – поделилась Лариса Неменская. – И это позитивно, и мы только за».

Проект украшения города муралами курирует комитет по культуре Псковской области. Среди отобранных картин, которые уже появляются на домах города, есть и работа Бориса Неменского «Отцы». Набросок к картине художник сделал еще в 1943 году, а первый вариант «Отцов» появился в 70-х.

Художник сделал несколько картин, но ту, которая находится в фондах Псковского музея-заповедника, он называет лучшим вариантом. Автор долгое время считал эту работу утерянной и через интернет узнал, что она хранится в псковском музее. В 2016 году вместе с супругой он побывал в Пскове и увидел ее в картинной галерее.

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