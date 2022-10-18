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Общество

Псковский губернатор назвал район, на который можно равняться

Глава Великолукского района Алексей Кузьмин выразил благодарность губернатору Михаилу Ведерникову и правительству Псковской области за внимание к проблемам района и содействие в их решении, пишет газета «Наш путь». 

«Благодаря вашей поддержке жители чувствуют реальные изменения, — отметил Алексей Геннадьевич в ходе встречи главы региона с местными активистами. — В прошлом году мы получили дополнительные средства на ремонт дворов, реализуем проекты в рамках формирования комфортной городской среды. Благодаря вашей личной поддержке, Михаил Юрьевич, мы прошли прошлый отопительный сезон без сбоев».  

Кроме того, в Великолукском районе реализуются масштабные ремонты – например, обновление Переслегинской гимназии, которая капитально не ремонтировалась с момента постройки. «При такой поддержке актив, администрация, Собрание депутатов Великолукского района готовы к дальнейшей плодотворной работе на благо муниципалитета и наших жителей», — подытожил Алексей Кузьмин.

Михаил Ведерников в свою очередь пожелал администрации района никогда не останавливаться на достигнутом. «На Великолукский район можно равняться. Надеюсь, в следующем году вы будете среди лидеров по реализации национальных проектов и сможете рассчитывать на поддержку на федеральном уровне. Спасибо вам за работу!» — сказал Михаил Ведерников.

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