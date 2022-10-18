Актёр Евгений Дятлов приедет с концертом в Псков

15:01, 18 октября 2022, ПАИ

Заслуженный артист России Евгений Дятлов выступит на сцене Псковской областной филармонии 22 октября, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Театрально-концертной дирекции региона.

«Петь для меня – все равно что дышать. Я не представляю другой работы, которая была бы для меня столь органична, – отметил певец. – Когда я на сцене, моя задача – чтобы мне поверили, чтобы любой человек сопереживал и благодаря, допустим, мне, сам для себя что-то открыл».

Билеты можно купить в кассе филармонии или на сайте.